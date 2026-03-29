Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

В доме главы Башкирии поселился щенок немецкой овчарки

21:27, 29 мар 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях о пополнении в семье — у него появился щенок немецкой овчарки по кличке Саладин.

По словам главы республики, несмотря на маленький возраст, пёс уже демонстрирует спокойный нрав, послушание и смекалку. Хабиров рассчитывает, что со временем Саладин станет надёжным защитником и преданным другом.

Сам политик отметил, что Саладин — уже третья собака в его доме. По его словам, дети от нового питомца в восторге. Хабиров также подчеркнул, что уход за животными — дело ответственное, однако приносящее немало радости.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Мэра Салавата отправили в отставку: Хабиров ищет ему замену
Политика в Башкирии
Мэра Салавата отправили в отставку: Хабиров ищет ему замену
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной
Политика в Башкирии
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной
Глава Башкирии рассказал, чем гордится больше всего
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, чем гордится больше всего
Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет
Политика в Башкирии
Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен