В доме главы Башкирии поселился щенок немецкой овчарки

21:27, 29 мар 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях о пополнении в семье — у него появился щенок немецкой овчарки по кличке Саладин.

По словам главы республики, несмотря на маленький возраст, пёс уже демонстрирует спокойный нрав, послушание и смекалку. Хабиров рассчитывает, что со временем Саладин станет надёжным защитником и преданным другом.

Сам политик отметил, что Саладин — уже третья собака в его доме. По его словам, дети от нового питомца в восторге. Хабиров также подчеркнул, что уход за животными — дело ответственное, однако приносящее немало радости.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм