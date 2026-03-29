В доме главы Башкирии поселился щенок немецкой овчарки
21:27, 29 мар 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях о пополнении в семье — у него появился щенок немецкой овчарки по кличке Саладин.
По словам главы республики, несмотря на маленький возраст, пёс уже демонстрирует спокойный нрав, послушание и смекалку. Хабиров рассчитывает, что со временем Саладин станет надёжным защитником и преданным другом.
Сам политик отметил, что Саладин — уже третья собака в его доме. По его словам, дети от нового питомца в восторге. Хабиров также подчеркнул, что уход за животными — дело ответственное, однако приносящее немало радости.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
