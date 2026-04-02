Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
Путин поблагодарил главу Башкирии за развитие жилищного строительства

22:19, 02 апр 2026

1 апреля полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Башкирию и встретился с главой республики Радием Хабировым. О визите сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

В ходе встречи стороны рассмотрели социально-экономическую ситуацию в Башкирии. Комаров дал положительную оценку деятельности региональной управленческой команды, отметив стабильную динамику роста инвестиций, а также развитие промышленного и социального секторов.

Хабиров, в свою очередь, представил доклад по ключевым направлениям работы. Индекс промышленного производства по итогам первого квартала достиг 105%. Среди приоритетов республики — поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Глава региона также доложил о ходе строительства крупных объектов социальной инфраструктуры: Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, школ, детских садов и медицинских учреждений.

По завершении переговоров Комаров и Хабиров провели расширенное совещание, посвящённое вопросам общественно-политической жизни республики. По итогам встречи полпред вручил Хабирову официальную благодарность президента России Владимира Путина за значительный вклад в развитие жилищного строительства в стране.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович Хабиров Радий Фаритович
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен