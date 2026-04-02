Путин поблагодарил главу Башкирии за развитие жилищного строительства

22:19, 02 апр 2026

1 апреля полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Башкирию и встретился с главой республики Радием Хабировым. О визите сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

В ходе встречи стороны рассмотрели социально-экономическую ситуацию в Башкирии. Комаров дал положительную оценку деятельности региональной управленческой команды, отметив стабильную динамику роста инвестиций, а также развитие промышленного и социального секторов.

Хабиров, в свою очередь, представил доклад по ключевым направлениям работы. Индекс промышленного производства по итогам первого квартала достиг 105%. Среди приоритетов республики — поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Глава региона также доложил о ходе строительства крупных объектов социальной инфраструктуры: Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, школ, детских садов и медицинских учреждений.

По завершении переговоров Комаров и Хабиров провели расширенное совещание, посвящённое вопросам общественно-политической жизни республики. По итогам встречи полпред вручил Хабирову официальную благодарность президента России Владимира Путина за значительный вклад в развитие жилищного строительства в стране.

Автор: Семен Подгорный