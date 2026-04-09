Хабиров расширил меры поддержки военкоров в Башкирии

21:46, 09 апр 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров распространил право на санаторно-курортное лечение на ветеранов военной журналистики. Регион стал первым в России, принявшим закон о военкорах.

Документ, разработанный в 2025 году по инициативе Хабирова, закрепляет официальный статус военного журналиста и ветерана военной журналистики. Закон также устанавливает для них конкретные меры государственной поддержки. Расширение санаторных льгот стало частью общего пакета мер помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО

Читайте также:

Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО
Общество в Башкирии
Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО
С 1 января в Башкирии повысят региональные выплаты для участников СВО
Политика в Башкирии
С 1 января в Башкирии повысят региональные выплаты для участников СВО
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО
Россия/мир
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
Общество в Башкирии
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон


