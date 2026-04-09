Хабиров расширил меры поддержки военкоров в Башкирии
21:46, 09 апр 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров распространил право на санаторно-курортное лечение на ветеранов военной журналистики. Регион стал первым в России, принявшим закон о военкорах.
Документ, разработанный в 2025 году по инициативе Хабирова, закрепляет официальный статус военного журналиста и ветерана военной журналистики. Закон также устанавливает для них конкретные меры государственной поддержки. Расширение санаторных льгот стало частью общего пакета мер помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
