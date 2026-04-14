Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
В Уфе может появиться приют для бездомных животных

22:23, 14 апр 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства обратил внимание на рост числа жалоб на бродячих собак и дал поручение по строительству приюта для животных в Уфе.

За минувшую неделю тема общественной безопасности вышла в лидеры по количеству обращений в системе «Инцидент менеджмент» — поступило 216 сообщений от жителей Башкирии, большинство из которых касалось проблемы бродячих собак. На оперативном совещании правительства в Центре управления регионом на этот показатель обратил внимание руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, вопросы безопасности прежде никогда не занимали такого места в рейтинге обращений.

Глава региона поручил установить контакт с представителями общественной организации, ранее выступившей с инициативой возведения в Уфе приюта для животных, и организовать их взаимодействие с профильными сотрудниками правительства.

Проект планируется вынести на рассмотрение в рамках «Инвестиционного часа». Хабиров отметил, что вопрос выделения земельного участка под объект остаётся открытым, и подчеркнул намерение выполнить ранее данное обещание инициаторам проекта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович Уфа
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен