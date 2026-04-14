В Уфе может появиться приют для бездомных животных

22:23, 14 апр 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства обратил внимание на рост числа жалоб на бродячих собак и дал поручение по строительству приюта для животных в Уфе.

За минувшую неделю тема общественной безопасности вышла в лидеры по количеству обращений в системе «Инцидент менеджмент» — поступило 216 сообщений от жителей Башкирии, большинство из которых касалось проблемы бродячих собак. На оперативном совещании правительства в Центре управления регионом на этот показатель обратил внимание руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, вопросы безопасности прежде никогда не занимали такого места в рейтинге обращений.

Глава региона поручил установить контакт с представителями общественной организации, ранее выступившей с инициативой возведения в Уфе приюта для животных, и организовать их взаимодействие с профильными сотрудниками правительства.

Проект планируется вынести на рассмотрение в рамках «Инвестиционного часа». Хабиров отметил, что вопрос выделения земельного участка под объект остаётся открытым, и подчеркнул намерение выполнить ранее данное обещание инициаторам проекта.

Автор: Семен Подгорный