В Уфе может появиться приют для бездомных животных
22:23, 14 апр 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства обратил внимание на рост числа жалоб на бродячих собак и дал поручение по строительству приюта для животных в Уфе.
За минувшую неделю тема общественной безопасности вышла в лидеры по количеству обращений в системе «Инцидент менеджмент» — поступило 216 сообщений от жителей Башкирии, большинство из которых касалось проблемы бродячих собак. На оперативном совещании правительства в Центре управления регионом на этот показатель обратил внимание руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, вопросы безопасности прежде никогда не занимали такого места в рейтинге обращений.
Глава региона поручил установить контакт с представителями общественной организации, ранее выступившей с инициативой возведения в Уфе приюта для животных, и организовать их взаимодействие с профильными сотрудниками правительства.
Проект планируется вынести на рассмотрение в рамках «Инвестиционного часа». Хабиров отметил, что вопрос выделения земельного участка под объект остаётся открытым, и подчеркнул намерение выполнить ранее данное обещание инициаторам проекта.
