Хабиров потребовал от всех служб Башкирии усилить контроль в майские праздники на фоне роста атак дронов

21:56, 16 апр 2026

Глава республики провёл заседание антитеррористической комиссии и потребовал повышенной готовности от силовых структур в период праздничных мероприятий.

В Уфе состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Республики Башкортостан. Мероприятие прошло под председательством главы региона Радия Хабирова. На повестке — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в майские праздники.

Хабиров обязал все ответственные структуры действовать согласованно в местах проведения массовых мероприятий и поддерживать режим повышенной готовности для оперативного реагирования на любые инциденты. Помимо этого, участники заседания рассмотрели комплекс дополнительных мер по защите объектов инфраструктуры и промышленных предприятий от возможных угроз. Глава республики особо указал на заметное увеличение числа беспилотных атак на территории региона и подчеркнул необходимость усиления защиты как жителей, так и стратегически значимых объектов.

Автор: Семен Подгорный