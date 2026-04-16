Хабиров потребовал от всех служб Башкирии усилить контроль в майские праздники на фоне роста атак дронов

Хабиров потребовал от всех служб Башкирии усилить контроль в майские праздники на фоне роста атак дронов

21:56, 16 апр 2026

Глава республики провёл заседание антитеррористической комиссии и потребовал повышенной готовности от силовых структур в период праздничных мероприятий.

В Уфе состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Республики Башкортостан. Мероприятие прошло под председательством главы региона Радия Хабирова. На повестке — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в майские праздники.

Хабиров обязал все ответственные структуры действовать согласованно в местах проведения массовых мероприятий и поддерживать режим повышенной готовности для оперативного реагирования на любые инциденты. Помимо этого, участники заседания рассмотрели комплекс дополнительных мер по защите объектов инфраструктуры и промышленных предприятий от возможных угроз. Глава республики особо указал на заметное увеличение числа беспилотных атак на территории региона и подчеркнул необходимость усиления защиты как жителей, так и стратегически значимых объектов.

Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке

Читайте также:

Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович беспилотники атака БПЛА
Читайте также

Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу
Политика в Башкирии
Глава Башкирии приехал в Москву на важную встречу
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Политика в Башкирии
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов
Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников


