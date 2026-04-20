Глава Башкирии привёз в Ташкент более 30 предпринимателей на «Иннопром. Центральная Азия»

21:44, 20 апр 2026

20 апреля глава Республики Башкортостан Радий Хабиров принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В состав делегации вошли свыше 30 руководителей башкирских компаний различного масштаба. По словам Хабирова, Узбекистан остаётся одним из ключевых внешнеэкономических партнёров республики: товарооборот между сторонами продолжает увеличиваться, реализуются общие проекты. В рамках визита предприниматели проводят деловые встречи и прорабатывают новые направления взаимодействия.

Центральной темой программы стало строительство технопарка в Бекабаде — проект реализуется в Ташкентской области. Хабиров рассчитывает, что объект откроет башкирским предприятиям выход на рынки Центральной Азии. Помимо этого, стороны намерены подвести промежуточные итоги уже ведущейся совместной работы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация главы Башкирии
Теги: Хабиров Радий Фаритович
