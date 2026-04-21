Глава Башкирии: атаки БПЛА нельзя воспринимать несерьёзно

22:08, 21 апр 2026

Во время атаки беспилотников на объект в Башкирии погиб водитель ведомственной пожарной охраны. Дрон сбили — но человека спасти не успели.

На оперативном совещании глава республики Радий Хабиров потребовал от муниципальных чиновников и министров перестать воспринимать атаки БПЛА как что-то далёкое. По его словам, минобороны и охрана предприятия отработали эффективно — и всё равно есть погибший.

Хабиров поручил проконтролировать выплаты семье водителя. Конкретных сумм не назвал.

В Башкирии простились с водителем пожарной охраны, погибшим при атаке беспилотников на Стерлитамак

Автор: Семен Подгорный
Фото: ЦУР РБ | Скриншот видео
Теги: атака БПЛА Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В Уфе может появиться приют для бездомных животных
Политика в Башкирии
В Уфе может появиться приют для бездомных животных
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Политика в Башкирии
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА


