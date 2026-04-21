Глава Башкирии: атаки БПЛА нельзя воспринимать несерьёзно
22:08, 21 апр 2026
Во время атаки беспилотников на объект в Башкирии погиб водитель ведомственной пожарной охраны. Дрон сбили — но человека спасти не успели.
На оперативном совещании глава республики Радий Хабиров потребовал от муниципальных чиновников и министров перестать воспринимать атаки БПЛА как что-то далёкое. По его словам, минобороны и охрана предприятия отработали эффективно — и всё равно есть погибший.
Хабиров поручил проконтролировать выплаты семье водителя. Конкретных сумм не назвал.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ЦУР РБ | Скриншот видео
