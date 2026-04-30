Башкирия учредила праздник для опекунов — дату выбрали 133 года назад

22:31, 30 апр 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о новом профессиональном празднике. 12 марта теперь официально станет Днём работников органа опеки и попечительства.

Дату выбрали не наугад. По данным Башинформа, именно 12 марта 1891 года в Российской империи приняли закон «О детях усыновлённых и узаконенных» — документ, с которого и начался институт опеки в России. Праздник привязали к этой дате спустя 133 года.

Закон депутаты Госсобрания республики приняли на последнем заседании.

Путин учредил новый военный праздник — День военно-политических органов

Путин учредил новый военный праздник — День военно-политических органов
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Хабиров расширил меры поддержки военкоров в Башкирии
Политика в Башкирии
Хабиров расширил меры поддержки военкоров в Башкирии
Путин учредил новый военный праздник — День военно-политических органов
Россия/мир
Путин учредил новый военный праздник — День военно-политических органов
В Башкирии учредили новый праздник — День национального танца
Культура в Башкирии
В Башкирии учредили новый праздник — День национального танца
Госдума сдвинула срок платы за ЖКУ на пять дней
ЖКХ в Башкирии
Госдума сдвинула срок платы за ЖКУ на пять дней


