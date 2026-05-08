Чиновники в Уфе утвердили антикоррупционный документ, пока их мэр под следствием

22:37, 08 май 2026

И. о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников подписал постановление об усиленном контроле за расходами муниципальных служащих. Документ появился на фоне уголовного дела против бывшего мэра города.

Новое постановление точнее прежнего определяет, кто и что обязан декларировать. Под отчётность попадают покупки недвижимости, земли, транспорта, ценных бумаг, цифровых активов и валюты — если общая сумма за год превысила совокупный доход семьи за три предыдущих года.

Руководители подразделений мэрии теперь обязаны лично ознакомить каждого сотрудника с документом — под подпись. В комплекте — президентский указ 2013 года о противодействии коррупции.

Предыдущее постановление действовало с 28 марта 2024 года. Судя по срокам нового документа, городская администрация решила подтянуть антикоррупционную дисциплину именно сейчас — когда вопросы к руководству Уфы стали уголовными.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа
