В Башкирии впервые появился вице-премьер по искусственному интеллекту

21:40, 19 май 2026

Глава Башкортостана Радий Хабиров назначил отдельного заместителя премьер-министра — специально под задачи искусственного интеллекта. Такой должности в республике не было никогда.

Новым вице-премьером стал Олег Ли — бывший замдиректора Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России. Он также руководил мониторингом национальной стратегии развития ИИ.

Хабиров представил Ли на стратегической сессии по внедрению ИИ в республике. По его словам, Ли «стоял у истоков многих федеральных инициатив» в этой сфере.

Новый вице-премьер будет координировать все ведомства Башкирии в вопросах ИИ. Республика, судя по всему, решила не ждать, пока искусственный интеллект придёт сам — и выделила под него отдельного чиновника с полными полномочиями.

Экс-замминистра культуры Башкирии встал во главе главного концертного зала республики

Автор: Семен Подгорный
Фото: Glavarb.ru
Теги: назначение
