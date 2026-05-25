Башкирия готовится к лесным пожарам

22:00, 25 май 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил муниципальных руководителей: республика этим летом будет гореть. Это не метафора — с 30 апреля по 12 июня в регионе действует особый противопожарный режим.

На оперативном совещании Хабиров потребовал от глав муниципалитетов реагировать на возгорания без промедления. Логика простая: потушить 10 гектаров и потушить тысячу — принципиально разные задачи.

«Лучше бросить излишние силы, но подавить пожар, пока он не разросся», — сказал Хабиров.

Жаркое лето глава региона назвал «весёлым» — и уточнил, что ландшафтных пожаров в таких условиях избежать не выйдет. Главная задача теперь — не допустить, чтобы из искры вырос пожар на тысячу гектаров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ