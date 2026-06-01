Хабиров разнёс чиновников из-за пожаров в Башкирии

22:10, 01 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос и.о. мэра Уфы и главам Иглинского и Уфимского районов — ландшафтные пожары вышли из-под контроля, а жалобы жителей множатся.

Хабиров потребовал взять ситуацию под особый контроль прямо на оперативном совещании в ЦУРе. По его словам, обращения от местных жителей участились настолько, что ждать больше нельзя.

Завершил совещание Хабиров неожиданно: «Надо энергию дать, немножко зашкаливать начало». Чиновники восприняли это как руководство к действию.

Автор: Семен Подгорный