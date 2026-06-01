Замглавы администрации Уфы Кагиргаджиев покинул пост

22:17, 01 июн 2026

Заместитель главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев ушёл в отставку. Официальная формулировка — по собственному желанию.

Кагиргаджиев занимал должность с 2023 года и курировал экономику, промышленность и предпринимательство, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кто займёт его место — не сообщается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Агарагим Кагиргаджиев / ВКонтакте