Замглавы администрации Уфы Кагиргаджиев покинул пост
22:17, 01 июн 2026
Заместитель главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев ушёл в отставку. Официальная формулировка — по собственному желанию.
Кагиргаджиев занимал должность с 2023 года и курировал экономику, промышленность и предпринимательство, сообщили в пресс-службе мэрии.
Кто займёт его место — не сообщается.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Агарагим Кагиргаджиев / ВКонтакте
