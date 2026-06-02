Хабиров готов уйти в науку — если Путин скажет

22:17, 02 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров публично признал, что не считает себя хозяином собственной судьбы.

В интервью радио «Комсомольская правда» он прямо заявил: «Я себя считаю человеком президента». Хабиров не исключил, что Путин может предложить ему покинуть пост — и добавил, что воспримет такое решение спокойно.

Если отставка случится, Хабиров знает, чем займётся. По его словам, он с удовольствием вернулся бы к преподаванию и науке.

Хабиров руководит Башкирией с октября 2018 года — сначала как врио, с сентября 2019-го — официально. Это почти семь лет на должности, с которой, по его собственным словам, «себе не принадлежишь».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный