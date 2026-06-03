Новый мэр Уфы провёл первую «оперативку» с девизом «Нет преград»

22:37, 03 июн 2026

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов собрал администрацию на своё первое совещание и объявил команде девиз: «Нет преград».

43-летний чиновник пришёл на должность с опытом руководства Бурзянским и Хайбуллинским районами республики. На встрече он пообещал развивать столицу Башкирии и обеспечить безопасность жителей — при условии, что команда будет работать «сообща и доверять друг другу».

По данным телеканала «Вся Уфа», Шарипов также познакомился с коллегами и заверил, что хорошо понимает устройство муниципальной системы управления.

Кресло досталось ему при занятных обстоятельствах: предшественник Ратмир Мавлиев сейчас сидит под домашним арестом — ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Уфы