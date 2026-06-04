Хабиров назначил нового министра торговли Башкирии

22:12, 04 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Константина Климина министром торговли и услуг республики. Климин занимал кресло два месяца в статусе и.о. — теперь приставка исчезла.

47-летний уфимец пришёл в министерство из специфического места: до назначения он представлял республику при Торгпредстве России в Беларуси. За плечами — Уфимский технологический институт сервиса, аспирантура и руководство АНО «Конгресс-бюро Башкортостана».

Его предшественник Азат Аскаров продержался в должности чуть больше года — с февраля 2024-го. Об его уходе объявили 6 апреля, в тот же день Хабиров вручил ему медаль «За трудовую доблесть».

Кадровую перестановку Хабиров озвучил, находясь на Петербургском международном экономическом форуме, где республика участвует с 3 по 6 июня.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Аккаунт Константина Климина в соцсетях