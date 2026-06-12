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Хабиров назначил куратора языковой политики в Башкирии

Хабиров назначил куратора языковой политики в Башкирии

23:59, 12 июн 2026

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев будет отвечать за языковую политику в республике. Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение 10 июня.

Кильсенбаев будет координировать всю деятельность в этой сфере. Исполнительным органом назначили республиканское министерство просвещения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Урал Кильсенбаев
Теги: назначение Урал Кильсенбаев
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