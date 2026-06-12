Хабиров назначил куратора языковой политики в Башкирии
23:59, 12 июн 2026
Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев будет отвечать за языковую политику в республике. Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение 10 июня.
Кильсенбаев будет координировать всю деятельность в этой сфере. Исполнительным органом назначили республиканское министерство просвещения.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Хабиров назначил нового министра торговли Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: Урал Кильсенбаев
Читайте также
Политика в Башкирии
В Башкирии впервые появился вице-премьер по искусственному интеллекту
Образование в Башкирии
В Башкирии назначили дату первого республиканского фестиваля для студентов-первокурсников
Культура в Башкирии
Башкирия будет официально праздновать День эпоса «Урал батыр»
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал навести порядок в школьном питании Башкирии