Хабиров назначил куратора языковой политики в Башкирии

23:59, 12 июн 2026

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев будет отвечать за языковую политику в республике. Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение 10 июня.

Кильсенбаев будет координировать всю деятельность в этой сфере. Исполнительным органом назначили республиканское министерство просвещения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Урал Кильсенбаев