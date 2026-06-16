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Башкирия готовится к атакам дронов: 300 бойцов и сотня огневых групп

Башкирия готовится к атакам дронов: 300 бойцов и сотня огневых групп

22:37, 16 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что республика находится под угрозой атак беспилотников — и уже формирует силы для отражения ударов.

«Вокруг всё полыхает. Мы тоже под угрозой», — заявил Хабиров на V Медиафоруме республиканских СМИ.

По его словам, в регионе создают структуру БАРС — боевой армейский резерв. В подразделение планируют набрать 300 человек. Параллельно власти формируют почти сотню маневренных огневых групп.

Отдельных подробностей о том, как именно эти силы будут отражать атаки дронов, Хабиров не привёл.

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Хабиров: с начала года Башкирия отразила 25 атак беспилотников

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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