Башкирия готовится к атакам дронов: 300 бойцов и сотня огневых групп
22:37, 16 июн 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что республика находится под угрозой атак беспилотников — и уже формирует силы для отражения ударов.
«Вокруг всё полыхает. Мы тоже под угрозой», — заявил Хабиров на V Медиафоруме республиканских СМИ.
По его словам, в регионе создают структуру БАРС — боевой армейский резерв. В подразделение планируют набрать 300 человек. Параллельно власти формируют почти сотню маневренных огневых групп.
Отдельных подробностей о том, как именно эти силы будут отражать атаки дронов, Хабиров не привёл.
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Автор: Семен Подгорный