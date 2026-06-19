Глава Башкирии собрал силовиков из-за атак БПЛА на регионы России
22:58, 19 июн 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров срочно собрал антитеррористическую комиссию и оперштаб в Уфе. Повод — атаки беспилотников, которые накрывают российские регионы одну за другой.
Хабиров заявил: на угрозы нужно реагировать незамедлительно и решительно. По его словам, защита промышленных и инфраструктурных объектов сейчас — приоритет номер один.
На заседании обсудили, как ведомства будут взаимодействовать между собой при атаках и ликвидации последствий ЧС. Отдельно говорили о дополнительных мерах безопасности для населения и предприятий.
Конкретных решений пока не объявили — только готовность «обсудить, что ещё необходимо предпринять».
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