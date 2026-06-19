Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии собрал силовиков из-за атак БПЛА на регионы России

Глава Башкирии собрал силовиков из-за атак БПЛА на регионы России

22:58, 19 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров срочно собрал антитеррористическую комиссию и оперштаб в Уфе. Повод — атаки беспилотников, которые накрывают российские регионы одну за другой.

Хабиров заявил: на угрозы нужно реагировать незамедлительно и решительно. По его словам, защита промышленных и инфраструктурных объектов сейчас — приоритет номер один.

На заседании обсудили, как ведомства будут взаимодействовать между собой при атаках и ликвидации последствий ЧС. Отдельно говорили о дополнительных мерах безопасности для населения и предприятий.

Конкретных решений пока не объявили — только готовность «обсудить, что ещё необходимо предпринять».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников

Читайте также:

Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников
Автор: Семен Подгорный
Фото: Glavarb.ru
Теги: БПЛА
Читайте также

Башкирия готовится к атакам дронов: 300 бойцов и сотня огневых групп
Политика в Башкирии
Башкирия готовится к атакам дронов: 300 бойцов и сотня огневых групп
Глава Башкирии: атаки БПЛА нельзя воспринимать несерьёзно
Политика в Башкирии
Глава Башкирии: атаки БПЛА нельзя воспринимать несерьёзно
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Политика в Башкирии
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен