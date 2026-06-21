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Путин наградил жителей Башкирии орденами

Путин наградил жителей Башкирии орденами

21:42, 21 июн 2026

Путин подписал указ о государственных наградах — в списке оказались сразу несколько жителей Башкирии.

Семья Бахрамовых из Бакалинского района получила медаль ордена «Родительская слава». По данным ИА «Башинформ», Радик и Ильзида Бахрамовы воспитывают 12 детей.

Орденом отметили и супругов Олега и Зухру Березовских — за вклад в укрепление семейных ценностей.

Учитель биологии из села Мичуринск Шаранского района Владислав Бикбулатов получил звание «Заслуженный учитель РФ». Он преподает в школе имени Миргая Фархутдинова.

Директор Илишевского лесхоза Фидрат Якупов стал «Заслуженным лесоводом РФ».

Председателю республиканского госкомитета по ЧС Кириллу Первову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за многолетнюю работу.

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Путин удостоил троих жителей Башкирии госнаград и почетных званий

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Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
Теги: награждение
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