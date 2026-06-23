Начальник кадровой службы мэрии Уфы Вильданов ушёл с должности

16:15, 23 июн 2026

Начальник управления кадрового обеспечения и муниципальной службы мэрии Уфы Джалиль Вильданов покинул свой пост. Причины отставки не называются.

По данным ИА «Башинформ», информацию об уходе Вильданова администрация города подтвердила. До этого он работал заместителем главы администрации Орджоникидзевского района Уфы.

За карьеру Вильданов собрал внушительную коллекцию наград: благодарности ЦИК Башкирии и мэрии, почётные грамоты горсовета, Госсобрания республики и администрации города. Чем именно завершится этот послужной список — пока неизвестно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Уфы | пресс-служба