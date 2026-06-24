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Историк возглавит молодёжную политику и спорт в мэрии Уфы

Историк возглавит молодёжную политику и спорт в мэрии Уфы

22:34, 24 июн 2026

Бывший учитель истории из деревни Алайгирово стал заместителем главы администрации Уфы. Искандар Саньяров теперь отвечает за молодёжную политику, гражданское общество, спорт и кадры.

О назначении объявил и.о. главы города Рустам Шарипов — прямо на оперативном совещании в мэрии.

Саньяров начинал карьеру в уфимских школах: преподавал историю, затем был завучем. Позже перешёл на муниципальную службу и последние 10 лет провёл в управлении главы Башкирии — курировал взаимодействие с органами местного самоуправления.

В активе нового замглавы — восемь должностей за карьеру, но ни одной, связанной со спортом или молодёжной политикой. Теперь именно это станет его профилем.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа назначение
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