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Первый замминистра экономики Башкирии ушёл в отставку

Первый замминистра экономики Башкирии ушёл в отставку

22:45, 10 июл 2026

Айрат Фахретдинов, первый заместитель министра экономического развития Башкирии, покинул пост. О его уходе сообщили в правительстве республики.

За 15 лет Фахретдинов прошёл путь от специалиста автотехнической экспертизы до первого замминистра. В ведомстве он отвечал за стратегическое планирование, инвестиционный мониторинг и координацию госпрограмм.

Прощаясь, чиновник подсчитал цену карьеры в цифрах: более 500 рабочих суббот и свыше 300 дней неиспользованного отпуска. По его словам, это не жертва, а фундамент.

Примечательно, что трудовой путь будущего замминистра начинался в отделе продаж компании «Мэнпауэр СиАйЭс» — что бизнес-школа точно не предусмотрела в учебном плане.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: проект «Честно говоря» | стоп-кадр видео БСТ
Теги: отставка
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