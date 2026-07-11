Лейсан Измайлова назначена замминистра земельных отношений Башкирии

22:37, 11 июл 2026

Лейсан Измайлова стала заместителем министра земельных и имущественных отношений республики. До этого она руководила управлением унитарными предприятиями и хозяйственными обществами того же ведомства.

В министерстве карьеру Измайлова начинала с должности ведущего специалиста-эксперта.

В ведомстве объяснили назначение стандартным набором: профессионализм, ответственность, компетентность и целеустремлённость. Как именно измеряли эти качества — не уточнили.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: минземимущества РБ