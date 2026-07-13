Путин наградил жителей Башкирии орденами и почётными званиями

22:25, 13 июл 2026

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для жителей Башкирии. Ордена, медали и почётные звания получили педагоги, учёные и деятели культуры, сообщили в Башинформе.

Николай и Елена Матвеевы удостоились ордена «Родительская слава» за укрепление института семьи и воспитание детей.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили двое преподавателей Уфимского университета науки и технологий: декан факультета Гульфира Абдуллина и заведующий кафедрой физико-технического института Рим Валиуллин. Оба отмечены за подготовку специалистов и многолетнюю научно-педагогическую работу.

Звание заслуженного артиста РФ присвоено актрисе Академического русского драматического театра Ирине Агашковой-Кореневой. Заслуженными работниками культуры стали преподаватель Уфимского училища искусств Найля Юсупова и худрук Русдрамтеатра Елена Кондояниди.

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Автор: Семен Подгорный