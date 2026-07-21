Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Хабиров признался, что не может вставать рано и приходит на работу к десяти

Хабиров признался, что не может вставать рано и приходит на работу к десяти

22:31, 21 июл 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров не скрывает: ранние подъёмы ему даются с трудом. Об этом он рассказал в интервью «КП-Уфа».

На работу Хабиров приходит в 09:00–09:30. Пик его продуктивности — не утро, а вечер. Поэтому рабочий день у главы республики заканчивается около 22:00. Пока одни руководители рапортуют о семичасовых утренних совещаниях, Хабиров предпочитает брать своё во второй половине дня.

Субботы он проводит в разъездах по региону. По воскресеньям старается быть дома с семьёй.

Дети главы знают, что папа — начальник, но полного масштаба его должности не осознают. Супруга иногда привозит их в приёмную, видимо, ближе к вечеру, когда отец наконец входит в рабочий ритм.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава Башкирии решил жить долго — ради чужих взглядов на жену

Читайте также:

Глава Башкирии решил жить долго — ради чужих взглядов на жену
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Хабиров готов уйти в науку — если Путин скажет
Политика в Башкирии
Хабиров готов уйти в науку — если Путин скажет
Глава Башкирии решил жить долго — ради чужих взглядов на жену
Общество в Башкирии
Глава Башкирии решил жить долго — ради чужих взглядов на жену
В доме главы Башкирии поселился щенок немецкой овчарки
Политика в Башкирии
В доме главы Башкирии поселился щенок немецкой овчарки
Глава Башкирии взял краткосрочный отпуск
Политика в Башкирии
Глава Башкирии взял краткосрочный отпуск


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен