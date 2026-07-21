Хабиров признался, что не может вставать рано и приходит на работу к десяти

22:31, 21 июл 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров не скрывает: ранние подъёмы ему даются с трудом. Об этом он рассказал в интервью «КП-Уфа».

На работу Хабиров приходит в 09:00–09:30. Пик его продуктивности — не утро, а вечер. Поэтому рабочий день у главы республики заканчивается около 22:00. Пока одни руководители рапортуют о семичасовых утренних совещаниях, Хабиров предпочитает брать своё во второй половине дня.

Субботы он проводит в разъездах по региону. По воскресеньям старается быть дома с семьёй.

Дети главы знают, что папа — начальник, но полного масштаба его должности не осознают. Супруга иногда привозит их в приёмную, видимо, ближе к вечеру, когда отец наконец входит в рабочий ритм.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный