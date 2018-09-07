В Башкирии определилась тройка фаворитов в башкирский парламент

По предварительным данным ЦИК РБ, на выборах в башкирский парламент лидирует «Единая Россия» - представители партии власти набрали по единому избирательному округу 59,67 процентов голосов. Также, по словам политолога Дмитрия Михайличенко, «прогнозируемая ранее победа во многих одномандатных округах позволяет «единороссам» претендовать на доминирование в новом созыве Курултая РБ».
На втором месте со значительным отставанием от «ЕР» идут коммунисты, набравшие 17,86 процентов голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившие симпатии 9,77 процентов голосов населения Башкирии. «Справедливая Россия» сумела расположить 5,43 процентов жителей республики. За «Патриотов России» в регионе проголосовали 4,03 процента, и наконец, за «Российскую экологическую партию («Зеленые) опустили в урны бюллетени 1,94 процентов, явившихся на выборы.
- Что касается итогового результата, то уже сейчас понятно, что «Единая Россия» одержала победу с результатом ниже, чем на выборах в башкирский парламент в 2013 году, - констатирует политолог. - В новом созыве республиканского законодательного собрания, судя по предварительным данным, будут представлены также «КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты России», «СР» и «Зеленые».
Как утверждает г-н Михайличенко, «с точки зрения конфигурации власти в республике выборы в Госсобрание приносят не только новый созыв парламента, но и многочисленные изменения в правительстве».
Также эксперт считает, что «показатели итоговой явки, которые чуть выше 47 процентов – достаточно реалистичные и не вызывают сомнений в своей «натуральности»».
- Республиканские власти стремились показать реалистичную явку, а не на уровне «электорального султаната», - пояснил он.
Напомним, в выборах в башкирский Курултай участвовали шесть партий и чуть более восьмисот кандидатов, прошедших сито регистрации. Всего по партийным спискам в едином округе и по одномандатным округам, которых в республике 55, баллотировались 1019 человек. Некоторые одномандатники заявились на выборы и по спискам партий - закон это позволяет.
Выборы в Госсобрание Башкирии проходят по смешанной системе - 55 кресел из 110 имеющихся в башкирском парламенте получают депутаты, прошедшие по партийным спискам и 55 становятся обладателями мандатов после борьбы в одномандатных округах.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
На втором месте со значительным отставанием от «ЕР» идут коммунисты, набравшие 17,86 процентов голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившие симпатии 9,77 процентов голосов населения Башкирии. «Справедливая Россия» сумела расположить 5,43 процентов жителей республики. За «Патриотов России» в регионе проголосовали 4,03 процента, и наконец, за «Российскую экологическую партию («Зеленые) опустили в урны бюллетени 1,94 процентов, явившихся на выборы.
- Что касается итогового результата, то уже сейчас понятно, что «Единая Россия» одержала победу с результатом ниже, чем на выборах в башкирский парламент в 2013 году, - констатирует политолог. - В новом созыве республиканского законодательного собрания, судя по предварительным данным, будут представлены также «КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты России», «СР» и «Зеленые».
Как утверждает г-н Михайличенко, «с точки зрения конфигурации власти в республике выборы в Госсобрание приносят не только новый созыв парламента, но и многочисленные изменения в правительстве».
Также эксперт считает, что «показатели итоговой явки, которые чуть выше 47 процентов – достаточно реалистичные и не вызывают сомнений в своей «натуральности»».
- Республиканские власти стремились показать реалистичную явку, а не на уровне «электорального султаната», - пояснил он.
Напомним, в выборах в башкирский Курултай участвовали шесть партий и чуть более восьмисот кандидатов, прошедших сито регистрации. Всего по партийным спискам в едином округе и по одномандатным округам, которых в республике 55, баллотировались 1019 человек. Некоторые одномандатники заявились на выборы и по спискам партий - закон это позволяет.
Выборы в Госсобрание Башкирии проходят по смешанной системе - 55 кресел из 110 имеющихся в башкирском парламенте получают депутаты, прошедшие по партийным спискам и 55 становятся обладателями мандатов после борьбы в одномандатных округах.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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