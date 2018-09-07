ЦИК определил лидеров выборов

В Москве на выборах мэра больше всего голосов, 70,7% (по данным на 12:30 10 сентября), получил Сергей Собянин – он пойдет на третий срок. В Московской области губернатором выбрали Андрея Воробьева, он получил 62,5% голосов.
По данным ЦИК, в Алтайском крае избран губернатором Виктор Томенко, он набрал 53,61% голосов, в Амурской области выиграл Василий Орлов с 55,60%, в Воронежской Александр Гусев набрал 72,52%, в Ивановской победил Станислав Воскресенский с 65,72% голосов, в Кемеровской области Сергей Цивилев набрал 81,29%.Глава ЦИК: «День выборов прошел в спокойной обстановке, серьезных нарушений, за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия, не зафиксировано».
В Красноярском крае 60,19% жителей проголосовали за Александра Усса, в Магаданской – 81,59% за Сергея Носова, в Нижегородской области Глеб Никитин с 67,75% голосов занял первое место, в Новосибирской – Андрей Травников с 64,52%, в Омской – Александр Бурков (82,56%), в Орловской – Андрей Клычков с 83,55%.В Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, там пройдёт второй этап выборов.В Псковской области больше всех набрал Михаил Ведерников (70,68%), в Якутии – Айсен Николаев (71,55%), в Самарской области выиграл Дмитрий Азаров с 72,65%, в Тюменской – Александр Моор с 65,86%, а в Чукотской АО победил Роман Копин (57,83%).В Приморском крае во втором туре за победу будут бороться Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко из КПРФ. Первый набрал в первом этапе 46,5%, второй – 24,6%. Хабаровский край также проведет второй тур – в нём поучаствуют кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) и действующий глава региона Сергей Шпорт (35,62%). В Хакасии во второй этап вышли Валентин Коновалов (КПРФ, 44,8%) и Виктор Зимин («Единая Россия», 32,4%). Владимирскую область в итоге возглавит либо действующий губернатор Светлана Орлова (36,42%), либо Владимир Сипягин (ЛДПР, 31,19%).На шести избирательных участках России результаты выборов отменили, на двух – в Московской области, на двух – в Ульяновской, на одном – во Владимирской области и Бурятии. Ещё одну проверку ЦИК проведёт в Калмыкии, там, предположительно, был вброс бюллетеней.Окончательные итоги выборов Центризбирком официально огласит только 14 сентября.
Источник: https://pravo.ru/
По данным ЦИК, в Алтайском крае избран губернатором Виктор Томенко, он набрал 53,61% голосов, в Амурской области выиграл Василий Орлов с 55,60%, в Воронежской Александр Гусев набрал 72,52%, в Ивановской победил Станислав Воскресенский с 65,72% голосов, в Кемеровской области Сергей Цивилев набрал 81,29%.Глава ЦИК: «День выборов прошел в спокойной обстановке, серьезных нарушений, за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия, не зафиксировано».
В Красноярском крае 60,19% жителей проголосовали за Александра Усса, в Магаданской – 81,59% за Сергея Носова, в Нижегородской области Глеб Никитин с 67,75% голосов занял первое место, в Новосибирской – Андрей Травников с 64,52%, в Омской – Александр Бурков (82,56%), в Орловской – Андрей Клычков с 83,55%.В Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, там пройдёт второй этап выборов.В Псковской области больше всех набрал Михаил Ведерников (70,68%), в Якутии – Айсен Николаев (71,55%), в Самарской области выиграл Дмитрий Азаров с 72,65%, в Тюменской – Александр Моор с 65,86%, а в Чукотской АО победил Роман Копин (57,83%).В Приморском крае во втором туре за победу будут бороться Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко из КПРФ. Первый набрал в первом этапе 46,5%, второй – 24,6%. Хабаровский край также проведет второй тур – в нём поучаствуют кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) и действующий глава региона Сергей Шпорт (35,62%). В Хакасии во второй этап вышли Валентин Коновалов (КПРФ, 44,8%) и Виктор Зимин («Единая Россия», 32,4%). Владимирскую область в итоге возглавит либо действующий губернатор Светлана Орлова (36,42%), либо Владимир Сипягин (ЛДПР, 31,19%).На шести избирательных участках России результаты выборов отменили, на двух – в Московской области, на двух – в Ульяновской, на одном – во Владимирской области и Бурятии. Ещё одну проверку ЦИК проведёт в Калмыкии, там, предположительно, был вброс бюллетеней.Окончательные итоги выборов Центризбирком официально огласит только 14 сентября.
Источник: https://pravo.ru/
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