ЦИК определил лидеров выборов

Грудинин сбрил усы после спора с Юрием Дудем о результатах выборов

«На усы» кандидат в президенты России поспорил с журналистом Юрием Дудем. Тот после оглашения первых результатов голосования напомнил политику об этом. «Дал слово, значит, надо его сдерживать», — сказал Грудинин