Мэр Уфы устроил разнос заместителю по вопросам транспорта Андрею Федосову
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Сегодня глава администрации Уфы Ульфат Мустафин в ходе оперативки в мэрии отчитал своего заместителя по вопросам транспорта Андрея Федосова. Мустафин сказал, что прочитал докладную Федосова, представленную в ответ на его поручение решить проблемы с транспортом в Кузнецовском Затоне в Кировском районе.
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«Вы мне пишете, что в первом полугодии 20-го года… Вы не ошиблись?!», - повысив голос, обратился мэр к Федосову.
«Ульфат Мансурович, в настоящее время там транспортное обслуживание организовано – 4 маршрута. А то, о чем мы говорим – это переход на регулируемый тариф. В настоящее время транспортное обслуживание там организовано», - ответил заместитель.В итоге Мустафин потребовал, чтобы Федосов позже зашел к нему для «подробного обсуждения» этого вопроса.
«Писать на мое поручение, что в первом полугодии двадцатого года будет там что-то организовано…», - возмущенно добавил он.В завершение разноса он подчеркнул, что о ходе исполнения его поручений будет заставлять отчитываться чиновников постоянно.
«Прошу так, как Федосов, не попадаться», - обратился Мустафин ко всем сотрудникам администрации Уфы.
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