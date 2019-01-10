Мэр Уфы устроил разнос заместителю по вопросам транспорта Андрею Федосову

«Вы мне пишете, что в первом полугодии 20-го года… Вы не ошиблись?!», - повысив голос, обратился мэр к Федосову.

«Ульфат Мансурович, в настоящее время там транспортное обслуживание организовано – 4 маршрута. А то, о чем мы говорим – это переход на регулируемый тариф. В настоящее время транспортное обслуживание там организовано», - ответил заместитель.

«Писать на мое поручение, что в первом полугодии двадцатого года будет там что-то организовано…», - возмущенно добавил он.

«Прошу так, как Федосов, не попадаться», - обратился Мустафин ко всем сотрудникам администрации Уфы.