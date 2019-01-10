Радий Хабиров решил судьбу хоккейного клуба «Салават Юлаев»
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ХК «Салават Юлаев» вновь оказался в центре внимания общественности. Причиной этому стала неуверенность в будущем клуба. Информация о том, что команду в скором времени ожидает резкое сокращение финансирования появилась в СМИ в последнюю неделю. Также сегодня стало известно, что генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов сложил свои полномочия.
Радий Хабиров поспешил успокоить общественность – никто трогать спорт не собирается. Он встретился с тренером ХК «Салават Юлаев» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
Радий Хабиров поспешил успокоить общественность – никто трогать спорт не собирается. Он встретился с тренером ХК «Салават Юлаев» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
— Да, конечно, есть философский вопрос, насколько необходим профессиональный спорт регионам. Но мой опыт, как управленческий, так и спортивный, говорит, что там, где есть спорт высших достижений, там, где десятки тысяч ребят смотрят на Радулова, Умарка, Живоглядова и Слая – массовый спорт развивается в разы эффективнее, — заявил Радий Хабиров.Вам будет интересно: мэр Уфы устроил разнос заместителю по вопросам транспорта Андрею Федосову
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