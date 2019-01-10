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Радий Хабиров решил судьбу хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 201
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров решил судьбу хоккейного клуба «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев» вновь оказался в центре внимания общественности. Причиной этому стала неуверенность в будущем клуба. Информация о том, что команду в скором времени ожидает резкое сокращение финансирования появилась в СМИ в последнюю неделю. Также сегодня стало известно, что генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов сложил свои полномочия.

Радий Хабиров поспешил успокоить общественность – никто трогать спорт не собирается. Он встретился с тренером ХК «Салават Юлаев» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
По словам руководителя республики, поддержка будет оказана в привычном режиме. Кроме того, по его признанию, ответственность развития клуба лежит на плечах у руководителей Башкирии.
— Да, конечно, есть философский вопрос, насколько необходим профессиональный спорт регионам. Но мой опыт, как управленческий, так и спортивный, говорит, что там, где есть спорт высших достижений, там, где десятки тысяч ребят смотрят на Радулова, Умарка, Живоглядова и Слая – массовый спорт развивается в разы эффективнее, — заявил Радий Хабиров.
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