Радий Хабиров поблагодарил банкиров и предпринимателей за благотворительность

«У нас в республике не должно быть чужих, брошенных детей. Мы договорились, что своих не бросаем. И дальше будем двигаться в этом направлении», - заявил Хабиров.

«Не для того, чтобы руководитель республики их поблагодарил, а потому что это ваш принцип… Это очень хорошая традиция, объединяющая людей», - сказал Леонид Рошаль.