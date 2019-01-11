Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров поблагодарил банкиров и предпринимателей за благотворительность

Радий Хабиров поблагодарил банкиров и предпринимателей за благотворительность

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 72
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Радий Хабиров поблагодарил банкиров и предпринимателей за благотворительность
Вчера руководитель Башкирии Радий Хабиров встретился с организаторами праздника «Аксаковская елка», гостями которого стали около 300 детей.
На этот благотворительный праздник, организованный банкирами и предпринимателями, пригласили детей из школ-интернатов, реабилитационных центров, многодетных семей; детей, имеющих проблемы со здоровьем и находящихся в сложной жизненной ситуации, детей ветеранов боевых действий.
Врио главы республики выступил за возрождение традиции «аксаковских ёлок» и выразил благодарность меценатам, в том числе – за «душевную, человеческую» поддержку.
«У нас в республике не должно быть чужих, брошенных детей. Мы договорились, что своих не бросаем. И дальше будем двигаться в этом направлении», - заявил Хабиров.
Присутствовавший на мероприятии президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль также выступил со словами благодарности организаторам, заявив, что у них «доброе сердце», которое откликается на просьбу о помощи детям.
«Не для того, чтобы руководитель республики их поблагодарил, а потому что это ваш принцип… Это очень хорошая традиция, объединяющая людей», - сказал Леонид Рошаль.
Меценаты, в свою очередь, стали рассказывать о том, как они любят помогать детям и как много денег они уже потратили на благотворительность. При этом не забыли упомянуть, что эта деятельность «очищает от скорлупы» их сердца. Выступили, в частности, генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Тимур Безымянников, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Фёдор Михайлов, управляющий филиалом «Газпромбанка» в Уфе Роза Уразгильдеева и другие.

Читайте также: Юлия Косарева возглавит отдел экологии и охраны окружающей среды в Уфе 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Политика
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Политика
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Радий Хабиров будет принимать жалобы от предпринимателей на специальной странице в Facebook
Политика
Радий Хабиров будет принимать жалобы от предпринимателей на специальной странице в Facebook
Радий Хабиров встретился с многодетными матерями Башкирии
Политика
Радий Хабиров встретился с многодетными матерями Башкирии
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
Политика
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
В Уфе на базе санатория появится реабилитационный центр для детей
Общество
В Уфе на базе санатория появится реабилитационный центр для детей
Радий Хабиров подписал указ «О праздновании Нового 2019 года в РБ»
Политика
Радий Хабиров подписал указ «О праздновании Нового 2019 года в РБ»
Леонид Рошаль приостановил голодовку сотрудников уфимской скорой помощи
Общество / Здравоохранение
Леонид Рошаль приостановил голодовку сотрудников уфимской скорой помощи
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: