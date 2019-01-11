Радий Хабиров поблагодарил банкиров и предпринимателей за благотворительность
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Вчера руководитель Башкирии Радий Хабиров встретился с организаторами праздника «Аксаковская елка», гостями которого стали около 300 детей.На этот благотворительный праздник, организованный банкирами и предпринимателями, пригласили детей из школ-интернатов, реабилитационных центров, многодетных семей; детей, имеющих проблемы со здоровьем и находящихся в сложной жизненной ситуации, детей ветеранов боевых действий.Врио главы республики выступил за возрождение традиции «аксаковских ёлок» и выразил благодарность меценатам, в том числе – за «душевную, человеческую» поддержку.
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«У нас в республике не должно быть чужих, брошенных детей. Мы договорились, что своих не бросаем. И дальше будем двигаться в этом направлении», - заявил Хабиров.Присутствовавший на мероприятии президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль также выступил со словами благодарности организаторам, заявив, что у них «доброе сердце», которое откликается на просьбу о помощи детям.
«Не для того, чтобы руководитель республики их поблагодарил, а потому что это ваш принцип… Это очень хорошая традиция, объединяющая людей», - сказал Леонид Рошаль.Меценаты, в свою очередь, стали рассказывать о том, как они любят помогать детям и как много денег они уже потратили на благотворительность. При этом не забыли упомянуть, что эта деятельность «очищает от скорлупы» их сердца. Выступили, в частности, генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Тимур Безымянников, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Фёдор Михайлов, управляющий филиалом «Газпромбанка» в Уфе Роза Уразгильдеева и другие.
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