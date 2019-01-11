В Башкирии введут рейтинг эффективности деятельности для глав районов
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В скором времени в Башкирии появится специальный рейтинг эффективности глав администраций муниципалитетов. Планируется ввести 72 показателя, по которым будет оцениваться работа чиновников. Главные из них – объем вводимого жилья, доступность медобслуживания, освещенность улиц и территорий детских садов и школ, процент учебных заведений с одной сменой обучения, количество обманутых дольщиков и перевозчиков-нелегалов, долги по заработной плате и т.д.
Все районы по результатам проверок разобьют на 3 зоны. Лучшие войдут в зеленую, в желтую попадут «середнячки», а в красную – отстающие, которых может ждать увольнение. Кроме похвалы, лучших поощрят крупными грантами на развитие района.
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Формировать данные будут исходя из тех показателей, которые предоставят сами районы. Цифры будут перепроверяться. Жители также примут участие в рейтинге. Для этого будет проведен спецопрос, где нужно будет указать, довольны ли люди работой чиновников на местах.
Все районы по результатам проверок разобьют на 3 зоны. Лучшие войдут в зеленую, в желтую попадут «середнячки», а в красную – отстающие, которых может ждать увольнение. Кроме похвалы, лучших поощрят крупными грантами на развитие района.
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