Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии введут рейтинг эффективности деятельности для глав районов

В Башкирии введут рейтинг эффективности деятельности для глав районов

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 111
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
В Башкирии введут рейтинг эффективности деятельности для глав районов
В скором времени в Башкирии появится специальный рейтинг эффективности глав администраций муниципалитетов. Планируется ввести 72 показателя, по которым будет оцениваться работа чиновников. Главные из них – объем вводимого жилья, доступность медобслуживания, освещенность улиц и территорий детских садов и школ, процент учебных заведений с одной сменой обучения, количество обманутых дольщиков и перевозчиков-нелегалов, долги по заработной плате и т.д.
Формировать данные будут исходя из тех показателей, которые предоставят сами районы. Цифры будут перепроверяться. Жители также примут участие в рейтинге. Для этого будет проведен спецопрос, где нужно будет указать, довольны ли люди работой чиновников на местах.
Все районы по результатам проверок  разобьют на 3 зоны. Лучшие войдут в зеленую, в желтую попадут «середнячки», а в красную – отстающие, которых может ждать увольнение. Кроме похвалы, лучших поощрят крупными грантами на развитие района.

Читайте также: Радий Хабиров поблагодарил банкиров и предпринимателей за благотворительность 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии определили районы с самой низкой инвестиционной активностью
Политика
В Башкирии определили районы с самой низкой инвестиционной активностью
В Башкирии могут лишиться своих кресел 9 глав администраций
Политика
В Башкирии могут лишиться своих кресел 9 глав администраций
Уфа оказалась в конце списка рейтинга по качеству услуг ЖКХ
ЖКХ
Уфа оказалась в конце списка рейтинга по качеству услуг ЖКХ
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг глав муницпалитетов
Политика
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг глав муницпалитетов
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет
Вуз Уфы вошел в рейтинг Forbes
Общество
Вуз Уфы вошел в рейтинг Forbes
Башкирия заняла 56 место в России по экологической и энергетической эффективности бизнеса
Общество
Башкирия заняла 56 место в России по экологической и энергетической эффективности бизнеса
11 школ Башкирии вошли в рейтинг лучших по стране
Общество / Образование
11 школ Башкирии вошли в рейтинг лучших по стране
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: