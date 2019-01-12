Радий Хабиров подшутил на мэром Уфы Ульфатом Мустафиным
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров разместил на своей странице в «Вконтакте» пост с фотографией заснеженной Уфы, которую подписал так: «Нет ничего красивее башкирской зимы и снега...уверен, Ульфат Мансурович так же думает».
Ульфат Мустафин не заставил себя ждать и ответил:
Также Хабиров прикрепил к посту видео сегодняшнего снегопада. Очевидно, так врио главы республики намекнул на необходимость уборки снега в столице республики.
Ульфат Мустафин не заставил себя ждать и ответил:
– Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме, Радий Фаритович! Главные магистрали и подъездные пути расчищают 304 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. Во дворах задействовано 850 дворников, - написал Ульфат Мустафин.
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