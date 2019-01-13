Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций

— Получать подарки в Новый год всегда приятно, — пишет Борис Беляев. — В этом подарке, который сделал всем главам врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, заложен очень глубокий смысл, да и, наверное, руководство к действию. Хороший пример тому, какими подарками должны сегодня обмениваться чиновники. Считаю, что такой подарок, заставляет задуматься и еще раз обратить внимание на проблему.

— Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего общества, — отмечает мэр Кумертау. — В нашем городе также проживают особенные детки, и состояние их здоровья требует от нас повышенного внимания. Я нередко общаюсь с родителями особенных детей и вижу, что это особенные люди — они сильные и, несмотря на жизненные сложности, очень позитивные.

— Вы всегда можете обратиться ко мне лично, и мы вместе будем решать проблемы, — отметил он.

Мэр города Кумертау Борис Беляев рассказал своим подписчикам в соцсетях, какой подарок преподнес главам муниципалитетов Радий Хабиров. Фотографию подарка он выложил на своей личной странице в соцсетях.Подарком для глав городов и районов Башкирии от руководителя республики стал календарь с фотографиями детей от Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Особенные дети».Борис Беляев добавил, что готов и открыт к общению с родителями особенных детей.