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Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций

Добавлено: 13.01.19
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Рубрика: Политика
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Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Мэр города Кумертау Борис Беляев рассказал своим подписчикам в соцсетях, какой подарок преподнес главам муниципалитетов Радий Хабиров. Фотографию подарка он выложил на своей личной странице в соцсетях.
— Получать подарки в Новый год всегда приятно, — пишет Борис Беляев. — В этом подарке, который сделал всем главам врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, заложен очень глубокий смысл, да и, наверное, руководство к действию. Хороший пример тому, какими подарками должны сегодня обмениваться чиновники. Считаю, что такой подарок, заставляет задуматься и еще раз обратить внимание на проблему.
Подарком для глав городов и районов Башкирии от руководителя республики стал календарь с фотографиями детей от Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Особенные дети».
— Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего общества, — отмечает мэр Кумертау. — В нашем городе также проживают особенные детки, и состояние их здоровья требует от нас повышенного внимания. Я нередко общаюсь с родителями особенных детей и вижу, что это особенные люди — они сильные и, несмотря на жизненные сложности, очень позитивные.
Борис Беляев добавил, что готов и открыт к общению с родителями особенных детей.
— Вы всегда можете обратиться ко мне лично, и мы вместе будем решать проблемы, — отметил он.
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