Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Комментарии (0)
Мэр города Кумертау Борис Беляев рассказал своим подписчикам в соцсетях, какой подарок преподнес главам муниципалитетов Радий Хабиров. Фотографию подарка он выложил на своей личной странице в соцсетях.
— Получать подарки в Новый год всегда приятно, — пишет Борис Беляев. — В этом подарке, который сделал всем главам врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, заложен очень глубокий смысл, да и, наверное, руководство к действию. Хороший пример тому, какими подарками должны сегодня обмениваться чиновники. Считаю, что такой подарок, заставляет задуматься и еще раз обратить внимание на проблему.Подарком для глав городов и районов Башкирии от руководителя республики стал календарь с фотографиями детей от Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Особенные дети».
— Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего общества, — отмечает мэр Кумертау. — В нашем городе также проживают особенные детки, и состояние их здоровья требует от нас повышенного внимания. Я нередко общаюсь с родителями особенных детей и вижу, что это особенные люди — они сильные и, несмотря на жизненные сложности, очень позитивные.Борис Беляев добавил, что готов и открыт к общению с родителями особенных детей.
— Вы всегда можете обратиться ко мне лично, и мы вместе будем решать проблемы, — отметил он.
Читайте также
Здравоохранение
До марта главы районов Башкирии должны навести порядок в больницах
Экономика
Кумертау получит в подарок от Хабирова новый стадион
Здравоохранение
Радий Хабиров предложил помогать начинающим медикам еще во время учебы
Политика
Радий Хабиров потребовал от глав администраций активнее общаться с людьми
Это интересно
Радий Хабиров назвал Джеффа Монсона своим другом
Политика
Радий Хабиров: "Дружбанами" в среде глав муниципалитетов займутся правоохранительные органы"
Политика
Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов активнее работать с и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэлем Яппаровым
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ