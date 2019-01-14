Радий Хабиров напомнил, что не принимает стоимость вывоза ТКО выше 70 рублей

«Исходя из социально-экономического положения, положения наших жителей, я вам сказал эти цифры 70 и 35. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю», — подчеркнул Радий Хабиров.





Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги вывоз мусора.По его мнению, для горожан платеж не должен превышать 70 рублей, а для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована, — не более 35 рублей.