Радий Хабиров напомнил, что не принимает стоимость вывоза ТКО выше 70 рублей
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Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги вывоз мусора.
По его мнению, для горожан платеж не должен превышать 70 рублей, а для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована, — не более 35 рублей.
По его мнению, для горожан платеж не должен превышать 70 рублей, а для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована, — не более 35 рублей.
«Исходя из социально-экономического положения, положения наших жителей, я вам сказал эти цифры 70 и 35. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю», — подчеркнул Радий Хабиров.
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