"Единороссы" хотят законодательно разрешить учителям и врачам получать подарки

«Нужно прежде всего направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных категорий работников. Поэтому в нынешних условиях считаем такой подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений», — сказала Аршинова.

«Единая Россия» подготовит и внесет поправки в правительственный законопроект, исключающие учителей и врачей из перечня должностных лиц, которым предлагается запретить принимать подарки. Такое заявление сделала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.В рамках реализации национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых, помимо прочего, регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов или членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности России, регионов страны, государственных и муниципальных служащих, служащих Центробанка.