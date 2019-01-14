Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках

- Сразу хочу сказать, что это незаконно, - заявил Радий Хабиров. - Мы должны жестко и быстро пресекать подобные попытки залезть людям в карман и ликвидировать возможность двойных платежей. А то люди и управляющим компаниям, и региональным операторам будут платить – таких случаев быть не должно.

- Других цифр я не принимаю, и это не обсуждается, хватит меня постоянно спрашивать, - сказал он. - Если у вас не хватает властных полномочий или силы убеждения, или просто умного диалога, чтобы донести это до операторов – с ними буду говорить я. Надо понимать, что с этими четырьмя организациями мы идем работать вдолгую. И решение по тарифам вызвано экономическим положением наших граждан – цены не должны бить по карману.

- Мне кажется, люди не осознают всей сути, - отметил глава региона. – Многие, наверное, не понимают, что начинается большой сложный процесс, начиная от сбора мусора, до его сортировки. Так мы будем не только делать их жизнь комфортнее, но и бороться со стихийными свалками и поддерживать экологию.