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Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках

Добавлено: 14.01.19
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Рубрика: Политика
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Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках
С 1 января 2019 года вступил в силу закон о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами – в Башкирии четыре региональных оператора приступили к работе с 4 января, успев вывезти больше 21 тонны мусора.

На оперативном совещании правительства республики и.о. министра ЖКХ Михаил Киреев доложил, что во время праздничных каникул наблюдались срывы сроков вывоза отходов и переполнение контейнеров – это связано с увеличение количества мусора в сравнении с будними днями на 20 процентов.

На сегодняшний день в Башкортостане работают 35 полигонов и 14 мусоросортировочных комплексов, для жителей республики установлены 9704 площадки для сбора мусора и больше 21 тысячи контейнеров. При этом некоторые муниципалитеты оказались не готовы к переходу на новую систему – девять районов не заключили договоры, а еще 35 не подготовили паспорта готовности.

Выяснилось также, что уже в начале января некоторые управляющие компании включили в платежки пункт о сборе ТКО, хотя данной деятельностью теперь занимаются региональные операторы. Так, жители Нефтекамска получили квитанции с незаконным начислением уже 10 числа, хотя операторы должны выставить первые счета лишь после 25 января.
- Сразу хочу сказать, что это незаконно, - заявил Радий Хабиров. - Мы должны жестко и быстро пресекать подобные попытки залезть людям в карман и ликвидировать возможность двойных платежей. А то люди и управляющим компаниям, и региональным операторам будут платить – таких случаев быть не должно.
Кроме того, глава региона в очередной раз напомнил чиновникам о максимальном пороге тарифов – по 70 рублей с человека в городах и по 35 – с жителей населенных пунктов, где раньше вывоз мусора не производился вовсе.
- Других цифр я не принимаю, и это не обсуждается, хватит меня постоянно спрашивать, - сказал он. - Если у вас не хватает властных полномочий или силы убеждения, или просто умного диалога, чтобы донести это до операторов – с ними буду говорить я. Надо понимать, что с этими четырьмя организациями мы идем работать вдолгую. И решение по тарифам вызвано экономическим положением наших граждан – цены не должны бить по карману.
Чиновников и СМИ Радий Фаритович попросил подробнее объяснять людям суть «мусорной реформы».
- Мне кажется, люди не осознают всей сути, - отметил глава региона. – Многие, наверное, не понимают, что начинается большой сложный процесс, начиная от сбора мусора, до его сортировки. Так мы будем не только делать их жизнь комфортнее, но и бороться со стихийными свалками и поддерживать экологию.
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