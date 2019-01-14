Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках
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С 1 января 2019 года вступил в силу закон о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами – в Башкирии четыре региональных оператора приступили к работе с 4 января, успев вывезти больше 21 тонны мусора.
На оперативном совещании правительства республики и.о. министра ЖКХ Михаил Киреев доложил, что во время праздничных каникул наблюдались срывы сроков вывоза отходов и переполнение контейнеров – это связано с увеличение количества мусора в сравнении с будними днями на 20 процентов.
На сегодняшний день в Башкортостане работают 35 полигонов и 14 мусоросортировочных комплексов, для жителей республики установлены 9704 площадки для сбора мусора и больше 21 тысячи контейнеров. При этом некоторые муниципалитеты оказались не готовы к переходу на новую систему – девять районов не заключили договоры, а еще 35 не подготовили паспорта готовности.
Выяснилось также, что уже в начале января некоторые управляющие компании включили в платежки пункт о сборе ТКО, хотя данной деятельностью теперь занимаются региональные операторы. Так, жители Нефтекамска получили квитанции с незаконным начислением уже 10 числа, хотя операторы должны выставить первые счета лишь после 25 января.
На оперативном совещании правительства республики и.о. министра ЖКХ Михаил Киреев доложил, что во время праздничных каникул наблюдались срывы сроков вывоза отходов и переполнение контейнеров – это связано с увеличение количества мусора в сравнении с будними днями на 20 процентов.
На сегодняшний день в Башкортостане работают 35 полигонов и 14 мусоросортировочных комплексов, для жителей республики установлены 9704 площадки для сбора мусора и больше 21 тысячи контейнеров. При этом некоторые муниципалитеты оказались не готовы к переходу на новую систему – девять районов не заключили договоры, а еще 35 не подготовили паспорта готовности.
Выяснилось также, что уже в начале января некоторые управляющие компании включили в платежки пункт о сборе ТКО, хотя данной деятельностью теперь занимаются региональные операторы. Так, жители Нефтекамска получили квитанции с незаконным начислением уже 10 числа, хотя операторы должны выставить первые счета лишь после 25 января.
- Сразу хочу сказать, что это незаконно, - заявил Радий Хабиров. - Мы должны жестко и быстро пресекать подобные попытки залезть людям в карман и ликвидировать возможность двойных платежей. А то люди и управляющим компаниям, и региональным операторам будут платить – таких случаев быть не должно.Кроме того, глава региона в очередной раз напомнил чиновникам о максимальном пороге тарифов – по 70 рублей с человека в городах и по 35 – с жителей населенных пунктов, где раньше вывоз мусора не производился вовсе.
- Других цифр я не принимаю, и это не обсуждается, хватит меня постоянно спрашивать, - сказал он. - Если у вас не хватает властных полномочий или силы убеждения, или просто умного диалога, чтобы донести это до операторов – с ними буду говорить я. Надо понимать, что с этими четырьмя организациями мы идем работать вдолгую. И решение по тарифам вызвано экономическим положением наших граждан – цены не должны бить по карману.Чиновников и СМИ Радий Фаритович попросил подробнее объяснять людям суть «мусорной реформы».
- Мне кажется, люди не осознают всей сути, - отметил глава региона. – Многие, наверное, не понимают, что начинается большой сложный процесс, начиная от сбора мусора, до его сортировки. Так мы будем не только делать их жизнь комфортнее, но и бороться со стихийными свалками и поддерживать экологию.
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