Радий Хабиров жестко раскритиковал высказывание директора «Спецавтохозяйства по уборке города» о неготовности к мусорной реформе
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10 января, во время оперативного совещания в мэрии Уфы, руководитель предприятия «САХ» в своем докладе сообщил, что столица Башкирии оказалась не готовой к мусорной реформе. По его словам, такая ситуация возникла из-за ощутимой нехватки спецтехники.
Подобное высказывание по понравилось врио Главы Республики. На сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров жестко раскритиковал слова директора предприятия.
Подобное высказывание по понравилось врио Главы Республики. На сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров жестко раскритиковал слова директора предприятия.
— У нас были там такие заявления. Я понимаю, если в Туймазах региональный оператор заявил бы, что он не готов к мусорной реформе. А в Уфе об этом руководитель МУП такое говорит. У него либо язык длинный, либо ум короткий. Если он не готов к мусорной реформе, заявление пусть пишет и идет готовиться в другом месте. Или не разбрасывается своими словами. Он, видимо, не понимает, что происходит: 4 года к этой мусорной реформе подходили, а сейчас он не готов оказывается, — заявил Радий Хабиров.
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