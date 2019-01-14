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Радий Хабиров жестко раскритиковал высказывание директора «Спецавтохозяйства по уборке города» о неготовности к мусорной реформе

Добавлено: 14.01.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Радий Хабиров жестко раскритиковал высказывание директора «Спецавтохозяйства по уборке города» о неготовности к мусорной реформе
10 января, во время оперативного совещания в мэрии Уфы, руководитель предприятия «САХ» в своем докладе сообщил, что столица Башкирии оказалась не готовой к мусорной реформе. По его словам, такая ситуация возникла из-за ощутимой нехватки спецтехники.

Подобное высказывание по понравилось врио Главы Республики. На сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров жестко раскритиковал слова директора предприятия.
— У нас были там такие заявления. Я понимаю, если в Туймазах региональный оператор заявил бы, что он не готов к мусорной реформе. А в Уфе об этом руководитель МУП такое говорит. У него либо язык длинный, либо ум короткий. Если он не готов к мусорной реформе, заявление пусть пишет и идет готовиться в другом месте. Или не разбрасывается своими словами. Он, видимо, не понимает, что происходит: 4 года к этой мусорной реформе подходили, а сейчас он не готов оказывается, — заявил Радий Хабиров.
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