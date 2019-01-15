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Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы

Добавлено: 15.01.19
Просмотров: 68
Рубрика: Политика
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Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы
В администрации города Уфы — новое назначение. Об этом на очередном оперативном совещании в муниципалитете сообщил уфимский мэр Ульфат Мустафин, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Начальником Управления коммунального хозяйства назначен Рустем Нильевич Хамитов. Он выпускник УГНТУ, более 15 лет работает в коммунальной сфере.

Ранее должность занимал Владимир Чернов. Отныне он является советником главы администрации города.

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