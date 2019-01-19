Хабиров заверил, что закроет историю со смогом в Сибае к началу февраля

Губернатор республики Крым Сергей Аксенов, побывавший в Башкирии, сравнил происходящее в Сибае с техногенной катастрофой в городе Армянск в сентябре 2018 года. Если на севере Крыма воздух загрязнился из-за обмеления кислотонакопителя местного химзавода, то в Зауралье горожане стали заложниками рекультивированного еще в 2003 году карьера по добыче руды.



- На самом деле у нас тоже были похожие ситуации, - рассказал г-н Аксенов. - В сентябре 2018 года практически такая же техногенная катастрофа произошла в городе Армянск. И хотя не было прямых показаний от врачей, в предупредительных целях мы отправили в крымские санатории более четырех тысяч детей. Крым располагает такой базой. Конечно же, взрослые заботятся в первую очередь о детях.

- Пример наших отношений, личная дружба руководителей оказывает нашей республике такую поддержку, - отметил г-н Хабиров. - От имени сибайцев, от имени наших жителей хочу ещё раз поблагодарить вас за это решение, что возьмёте наших детей просто так, от души, по-человечески. Вы всегда были настоящим человеком. И сейчас проявляете свои лучшие качества. Спасибо вам за это! Считаю, что дружба в этом и заключается – когда кому-то из нас плохо, мы всегда будем рядом.

- На самом деле, когда в сложные минуты на помощь приходят друзья, коллеги, соратники, сограждане, те, кто разделяет с тобой такую ситуацию – это, поверьте, дорогого стоит, - согласился г-н Аксенов.

- В Сибае от республики находятся врачи, заместитель министра здравоохранения, - рассказал глава РБ. - Руководители минздрава будут находиться здесь до самого завершения всей нашей командной работы. Сегодня здесь работает бригада во главе с министром промышленности и руководством Учалинского ГОКа. Значительно подняли уровень работы на карьере. Очень надеюсь, что мы получим ощутимые результаты уже через неделю.

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