Рейтинг доверия к российскому президенту Путину упал до 33,4%
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Рейтинг доверия Путину упал вдвое и достиг исторического минимума Многие жалуются, что на федеральном телевидении все программы так или иначе пропагандируют любовь к президенту. Но, как оказалось, всё тщетно. Ни "Отряды Путина", ни Соловьёв, ни остальные способы влияния на народ не работают.
«Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра — 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра — 65% в марте 2015 года», — говорил директор ВЦИОМ Валерий Федоров РИА Новости в 2015 году.
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