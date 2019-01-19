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Рейтинг доверия к российскому президенту Путину упал до 33,4%

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 76
Рубрика: Политика
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Рейтинг доверия к российскому президенту Путину упал до 33,4%

Рейтинг доверия Путину упал вдвое и достиг исторического минимума Многие жалуются, что на федеральном телевидении все программы так или иначе пропагандируют любовь к президенту. Но, как оказалось, всё тщетно. Ни "Отряды Путина", ни Соловьёв, ни остальные способы влияния на народ не работают.

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Из результата опроса ВЦИОМ следует, что рейтинг доверия российскому президенту Путину упал до 33,4%. Специалисты отмечают, что это исторический минимум за 15 лет работы. Минимальный рейтинг президента был в марте 2005 года — на фоне монетизации льгот. В декабре 2018 года Путину, согласно опросу ВЦИОМ, доверяли 36,5% россиян. Второе и третье место в рейтинге доверия занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (9,3%). Антирейтинг возглавляет Владимир Жириновский (26,3%), сообщает Дождь.
«Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра — 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра — 65% в марте 2015 года», — говорил директор ВЦИОМ Валерий Федоров РИА Новости в 2015 году.

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