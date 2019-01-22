Главам районов Уфы предложили узнать как очищаются улицы пройдя по ним пешком

Они должны сами оценить свою работу по уборке снега и потом сообщить руководству, довольны ли они.



Первый заместитель главы администрации Уфы по благоустройству и ЖКХ Салават Хусаинов предложил главам районов столицы Башкирии необычную прогулку.

— Обильный снегопад, который идет в Уфе последние несколько дней, заставил коммунальщиков перейти на усиленный режим, для того, чтобы оценить качество уборки главам районов предлагают пешком пройтись по территории и поставить соответствующую оценку, насколько удобно это делать, комфортно ли им? Ничего ли не мешает?Пройдитесь по остановочным павильонам, по тротуарам и обочинам дорог, убедитесь, насколько качественно мы убираемся, комфортно ли вам и поставьте себе оценку. Снега обещают еще больше, нужно быть готовым.Также нужно подготовить регламент и обращение к тем фирмам и коммерческим компаниям, которые имеют в собственности фуры и большие автомобили. Им нужно ограничить въезд в город и на городские магистрали в дневное время, запускать только ночью. Иначе встает фура на склоне и все, блокирует все движение. У нас на эту тему должен быть постоянно действующий документ, — отметил Салават Хусаинов.