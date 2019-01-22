Хабирову не понравился доклад и.о. министра ЖКХ о ремонте подъездов
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Радию Хабирову не понравился доклад и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Юрия Палтусова, касающийся ремонта подъездов в Башкирии.
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