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Хабирову не понравился доклад и.о. министра ЖКХ о ремонте подъездов

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 42
Рубрика: Политика
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Хабирову не понравился доклад и.о. министра ЖКХ о ремонте подъездов

Радию Хабирову не понравился доклад и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Юрия Палтусова, касающийся ремонта подъездов в Башкирии.

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— Жители должны понимать, что их подъезды будут отремонтированы. У вас жители в курсе? Вы довели эту информацию? Подъездов, которые попадают в программу, по республике 26 тысяч. На это мы выделяем средства. Где перечень подъездов, которые в этом году отремонтируют? Я просил чтобы эти перечни «висели» на сайтах администраций, я просил это сделать до 20 января. У вас в голове неразбериха, — отметил Радий Хабиров. — Доклад плохой у вас.

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