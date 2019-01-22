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Радий Хабиров намерен выдвинуть свою кандидатуру на грядущих губернаторских выборах в Башкирии

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 35
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров намерен выдвинуть свою кандидатуру на грядущих губернаторских выборах в Башкирии

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что будет баллотироваться на грядущие губернаторские выборы, которые состоятся в республике в сентябре, от партии «Единая Россия». В интервью газете «Ведомости» Радий Фаритович признался, что «будет честным» участвовать в региональной избирательной кампании от партии власти.

- У меня есть коллеги, которые предлагают дистанцироваться от «Единой России», - рассказал он. - Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из неё исключали и дважды восстанавливали. Но как я могу не любить свою партию? Я искренне говорю. Я часть этой системы. И партию же надо рассматривать чисто утилитарно – это важнейший политический инструмент.
По мнению г-на Хабирова, «инструмент где-то может затупиться, где-то надо подправить его работу».
- Но партия много чего делает, у нас одно из лучших региональных отделений, - пояснил он. - Хотя её и критикуют, и тут нам надо будет вместе подумать, что делать, потому что мы не умеем людям рассказывать о своей работе.
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Политолог Дмитрий Казанцев уверен, что «хороший задел, который успел наработать в должности врио главы Башкирии Радий Хабиров, вполне позволяет ему рассчитывать на поддержку республиканских избирателей на предстоящих региональных выборах».
- Заявление о планах выдвигаться от «Единой России» логичны, в том числе, учитывая устойчивые рабочие контакты г-на Хабирова в центральном руководстве партии власти, - говорит он. - А «единороссам» для сохранения своих электоральных позиций, также важно продвигать политических тяжеловесов под своими знаменами.
Тем не менее, политолог считает, что выдвижение на выборы главы РБ от «Единой России», «смелый шаг, так как большинство его коллег Радия Хабирова из губернаторского корпуса страны, после провалов в ряде избирательных территорий кандидатов от партии власти, наоборот решили тихонько равноудалиться от партийцев и идти исключительно самовыдвиженцами».
- Полагаю, что информация о согласовании известного политика Рустема Ахмадинурова на должность руководителя башкирского исполкома «Единой России», как и повышение активности вице-спикера Госсобрания, возглавляющего фракцию «единороссов» Рустама Ишмухметова в свете этих событий совсем не случайна, - объясняет Дмитрий Валерьевич. - Вероятно, оба партийных кадра в скором времени станут опорными фигурами в предстоящей избирательной кампании Радия Хабирова и войдут в число его доверенных лиц. Ведь его избирательному штабу не помешают новые люди с высокой медиаактивностью, управленческими компетенциями и бэкграундом политической деятельности на выборах разного уровня: от региональных до федеральных.

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