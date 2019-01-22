Радий Хабиров назвал причину встречи с Муртазой Рахимовым после своего назначения

Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал, что встречался с первым президентом республики Муртазой Рахимовым для того, чтобы поблагодарить его и продемонстрировать своё отношение к нему как к «учителю и человеку, сделавшему многое для региона многое». Об этом Хабиров заявил в интервью «Ведомостям».



Вопрос о смысле встречи с Рахимовым имел подоплеку: в 2008 году Хабирову, работавшему в его команде, пришлось покинуть свой пост и республику. На вопрос о том, простил ли он своего бывшего начальника, Хабиров ответил, что термин «прощение» вообще не стоит употреблять. Произошедшее тогда он назвал недоразумением. Версию о том, что Рахимов побоялся его как возможного преемника, Хабиров назвал «безосновательной». И отметил, что иногда образы политиков могут «демонизировать».Напомним, встреча с Рахимовым была одной из первых рабочих встреч Радия Хабирова после вступления в новую должность.