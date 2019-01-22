Радий Хабиров назвал причину встречи с Муртазой Рахимовым после своего назначения
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал, что встречался с первым президентом республики Муртазой Рахимовым для того, чтобы поблагодарить его и продемонстрировать своё отношение к нему как к «учителю и человеку, сделавшему многое для региона многое». Об этом Хабиров заявил в интервью «Ведомостям».
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Напомним, встреча с Рахимовым была одной из первых рабочих встреч Радия Хабирова после вступления в новую должность.
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