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Радий Хабиров отметил, что старается выполнять то, что обещал

Добавлено: 22.01.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров отметил, что старается выполнять то, что обещал

В хорошем разговоре с людьми должно быть обещание, но люди верят словам только один-два раза. Об этом руководитель республики Радий Хабиров заявил в интервью изданию «Ведомости».

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Поэтому, как подчеркнул Хабиров, нужно выполнять то, что обещал. Он рассказал, что в рабочих поездках его всегда сопровождает ведущий протокол сотрудник. Все слова фиксируются и обещания выполняются. Если сделать обещанное не получается, Хабиров должен снова приехать к людям и объяснить, почему так произошло.

Врио главы республики также отметил, что еще по опыту работы в Красногорске знает, что люди при встречах могут быть настроены агрессивно, и услышать от них можно много неприятного. И у этого неприятного есть свои рамки.
«Я готов услышать любую критику, но не допущу оскорбления лично себя и моих коллег», - подчеркнул Радий Хабиров.

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