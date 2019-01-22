Радий Хабиров отметил, что старается выполнять то, что обещал
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В хорошем разговоре с людьми должно быть обещание, но люди верят словам только один-два раза. Об этом руководитель республики Радий Хабиров заявил в интервью изданию «Ведомости».
Врио главы республики также отметил, что еще по опыту работы в Красногорске знает, что люди при встречах могут быть настроены агрессивно, и услышать от них можно много неприятного. И у этого неприятного есть свои рамки.
«Я готов услышать любую критику, но не допущу оскорбления лично себя и моих коллег», - подчеркнул Радий Хабиров.
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