Радий Хабиров отметил, что старается выполнять то, что обещал

В хорошем разговоре с людьми должно быть обещание, но люди верят словам только один-два раза. Об этом руководитель республики Радий Хабиров заявил в интервью изданию «Ведомости».



«Я готов услышать любую критику, но не допущу оскорбления лично себя и моих коллег», - подчеркнул Радий Хабиров.

Поэтому, как подчеркнул Хабиров, нужно выполнять то, что обещал. Он рассказал, что в рабочих поездках его всегда сопровождает ведущий протокол сотрудник. Все слова фиксируются и обещания выполняются. Если сделать обещанное не получается, Хабиров должен снова приехать к людям и объяснить, почему так произошло.Врио главы республики также отметил, что еще по опыту работы в Красногорске знает, что люди при встречах могут быть настроены агрессивно, и услышать от них можно много неприятного. И у этого неприятного есть свои рамки.