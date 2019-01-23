Власти Башкирии не намерены продавать аэропорт "Уфа"

Врио главы республики Радий Хабиров дал однозначный ответ на вопрос о возможной смене собственника аэропорта в интервью «Ведомостям» 22 января.



«Единственно правильное решение — аэропорт наш, и он будет развиваться»,— заявил врио главы Республики, подчеркнув, что уже два года аэропорт признается лучшим в России.

В настоящее время правительству Башкирии принадлежит 100% акций АО «Международный аэропорт Уфа». Продажа этих активов, по данным Радия Хабирова, не планируется. Как пояснил врио главы Республики, вопрос о приватизации аэропорта с ним обсуждали неоднократно, в основном он интересует «представителей финансово-промышленных групп».Напомним, в 2012 году, как сообщал «Ъ-Уфа», власти Башкортостана вели переговоры о продаже предприятия с представителями «Новапорта», «Регионов России», «Базэла» и структурами предпринимателя Игоря Каталевского. Однако в результате от продажи было решено отказаться.Аэропорт Уфы входит в число десяти крупнейших в России. Только за 11 месяцев 2018 года он обслужил более 3 млн пассажиров. В прошлом году начался второй этап реконструкции аэропорта, ведется перестройка терминала внутренних авиалиний. Работы оцениваются в 5 млрд руб. После завершения реконструкции пропускная способность терминала может увеличиться вдвое — до 1,2 тыс. человек в час.