Власти Башкирии не намерены продавать аэропорт "Уфа"
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Врио главы республики Радий Хабиров дал однозначный ответ на вопрос о возможной смене собственника аэропорта в интервью «Ведомостям» 22 января.
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«Единственно правильное решение — аэропорт наш, и он будет развиваться»,— заявил врио главы Республики, подчеркнув, что уже два года аэропорт признается лучшим в России.Напомним, в 2012 году, как сообщал «Ъ-Уфа», власти Башкортостана вели переговоры о продаже предприятия с представителями «Новапорта», «Регионов России», «Базэла» и структурами предпринимателя Игоря Каталевского. Однако в результате от продажи было решено отказаться.
Аэропорт Уфы входит в число десяти крупнейших в России. Только за 11 месяцев 2018 года он обслужил более 3 млн пассажиров. В прошлом году начался второй этап реконструкции аэропорта, ведется перестройка терминала внутренних авиалиний. Работы оцениваются в 5 млрд руб. После завершения реконструкции пропускная способность терминала может увеличиться вдвое — до 1,2 тыс. человек в час.
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