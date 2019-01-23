Радий Хабиров рассказал, что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение

Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал «Ведомостям», что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение по поводу очага возгорания в Сибае – ему сообщали, что он ежедневно уменьшается, а ситуация улучшается.



«Разговор был жёстким, сейчас усилия увеличены на порядок», - заявил руководитель региона.

По докладам подчиненных и по реакции людей через некоторое время он понял, что это не так, и поехал туда сам. По его словам, на месте он застал только четыре «вялых» БелАЗа, заливающих в карьер «какую-то грязь».Он пообещал, что если ситуация кардинально не улучшится к 1 февраля, разговор с УГОК будет «ещё более жестким».Он отметил, что сейчас смог в Сибае не грозит людям смертью или серьезными болезнями, но приносит им «колоссальный дискомфорт». Напомним, ранее Хабиров заявил о том, что его задело недоверие населения Башкирии к властям.