Радий Хабиров рассказал, что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал «Ведомостям», что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение по поводу очага возгорания в Сибае – ему сообщали, что он ежедневно уменьшается, а ситуация улучшается.
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«Разговор был жёстким, сейчас усилия увеличены на порядок», - заявил руководитель региона.Он пообещал, что если ситуация кардинально не улучшится к 1 февраля, разговор с УГОК будет «ещё более жестким».Он отметил, что сейчас смог в Сибае не грозит людям смертью или серьезными болезнями, но приносит им «колоссальный дискомфорт». Напомним, ранее Хабиров заявил о том, что его задело недоверие населения Башкирии к властям.
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