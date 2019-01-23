Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров рассказал, что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение

Радий Хабиров рассказал, что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 94
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Радий Хабиров рассказал, что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение

Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал «Ведомостям», что Учалинский ГОК с самого начала ввел его в заблуждение по поводу очага возгорания в Сибае – ему сообщали, что он ежедневно уменьшается, а ситуация улучшается.

Власти Башкирии не намерены продавать аэропорт \

Читайте также:

Власти Башкирии не намерены продавать аэропорт \"Уфа\"
По докладам подчиненных и по реакции людей через некоторое время он понял, что это не так, и поехал туда сам. По его словам, на месте он застал только четыре «вялых» БелАЗа, заливающих в карьер «какую-то грязь».
«Разговор был жёстким, сейчас усилия увеличены на порядок», - заявил руководитель региона.
Он пообещал, что если ситуация кардинально не улучшится к 1 февраля, разговор с УГОК будет «ещё более жестким».Он отметил, что сейчас смог в Сибае не грозит людям смертью или серьезными болезнями, но приносит им «колоссальный дискомфорт». Напомним, ранее Хабиров заявил о том, что его задело недоверие населения Башкирии к властям.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Радий Хабиров отметил, что старается выполнять то, что обещал
Политика
Радий Хабиров отметил, что старается выполнять то, что обещал
Радий Хабиров назвал причину встречи с Муртазой Рахимовым после своего назначения
Политика
Радий Хабиров назвал причину встречи с Муртазой Рахимовым после своего назначения
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров учредил новый тематический час - «Час глав»
Политика
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров учредил новый тематический час - «Час глав»
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Политика
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
Политика
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
Радий Хабиров обратил внимание на большое количество ДТП в Башкирии
Политика
Радий Хабиров обратил внимание на большое количество ДТП в Башкирии
Радия Хабирова смутила экономическая ситуация в Уфе
Политика
Радия Хабирова смутила экономическая ситуация в Уфе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: