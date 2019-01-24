Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Какие качества чиновников раздражают Хабирова больше всего

Какие качества чиновников раздражают Хабирова больше всего

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 46
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Какие качества чиновников раздражают Хабирова больше всего

С приходом к власти Радия Хабирова жизнь чиновников Башкирии осложнилась. Временно исполняющий обязанности главы региона не стесняется публично отчитывать подчиненных и весьма резко высказываться в их адрес.

Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы

Читайте также:

Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы
Сам Радий Хабиров объяснил свою манеру желанием быть услышанным. Мы вспомнили, кому доставалось от врио главы Башкирии и что раздражает Радия Хабирова больше всего.

Оправдания 
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии не терпит оправданий. Когда представитель Минздрава РБ рассказывал о несостоявшихся аукционах, в его докладе прозвучала фраза «обстоятельства так сложились». Это возмутило Радия Хабирова.
«Ничего не сложилось, ситуация не складывается. Мы же говорим не о землетрясениях, которые от нас не зависят, мы говорим о конкретных явлениях, событиях, которые мы делаем сами. Это вы сделали вместе с министерством, вы сделали так, что не прошел целый ряд торгов. Меня это возмущает», – разгневался он.
Медлительность
Не любит Радий Фаритович и медлительных чиновников. Глава Альшеевского района Дамир Мустафин в течение 5 дней не отреагировал на замечание врио главы РБ о нехватке врачей. Хабирову это не понравилось.
«Я вам замечание в четверг сделал, сегодня понедельник, за это время можно было перекувыркнуться вверх головой, пять врачей нагнать, если вы всерьез принимаете замечания руководителя республики», – отчитал он главу района.
Слово «невозможно» и другие неосторожные фразы 
Иногда чиновникам достается за неосторожно брошенные во время докладов конкретные слова. Например, глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев заявил, что увеличить количество окон в МФЦ города невозможно – для этого нет площадей.
«Знаете, я прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться каким-нибудь другим делом», – ответил на это врио главы республики.
Краснеть за свои слова пришлось и главе агентства по печати и СМИ. Борис Мелкоедов позволил себе употребить слово «бабка», говоря о проблемах перехода на цифровое вещание в деревнях и селах.
«Не с «бабками» давайте слово употреблять будем, а с «бабушками», или по крайней мере «пожилыми женщинами». Русский язык богат, давайте аккуратнее», – сделал ему замечание Хабиров.
Прошелся Хабиров и по Айрату Ахметову. На оперативке в мэрии руководитель МУПа «Спецавтохозяйство по уборке города» завил, что Уфа не готова к мусорной реформе. Услышав об этом, Радий Хабиров возмутился:
«Пусть не разбрасывается своими словами. 4 года к ней подходили и на тебе, здрасьте, он не готов оказывается. Может, он кресло не купил себе, или что?».
Врио главы Башкирии предложил Ахметову поискать себе другую работу, раз к этой он не готов.
Разгильдяйство 
Порцию критики получают и те чиновники, которые безответственно относятся к своим обязанностям или допускают серьезные оплошности. Например, Радий Хабиров разнес Госкомитет по строительству и архитектуре, который отправил важные документы «Почтой России». Доставка задержалась, и республика не успела получить федеральный транш.
«Вы себя слушайте со стороны. Вы знаете, что прямой эфир идет? Вы знаете, сколько ненависти вы сейчас собираете на свою голову? Я понимаю, что вы персонально за это не отвечаете, вы тогда не работали наверное еще. А эта вся ненависть на мою голову, на коллег наших. А молодые семьи сейчас слушают и понимают, что здесь сидят разгильдяи. По почте отправили. Мозги-то есть?» – негодовал Радий Хабиров.
Илдару Хадыеву, теперь уже бывшему главе Минэкологии Башкирии, за свои ошибки пришлось расплачиваться креслом министра. Радий Хабиров прямо указал ему на дверь поле скандала с добычей камня в республике. Работу Минэкологии врио главы назвал возмутительной и даже преступной.
«Что получает от добычи ПГС местное население, муниципалитет, республика? Если приходит крупный игрок, пусть получает лицензию, но пусть заключает дополнительное соглашение, пусть школы строит, дороги. Какая техника там ездит, вы видели? Дороги разбитые постоянно... Это катастрофа, это нарушение всех норм, правил», – сетовал он.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Радий Хабиров намерен выдвинуть свою кандидатуру на грядущих губернаторских выборах в Башкирии
Политика
Радий Хабиров намерен выдвинуть свою кандидатуру на грядущих губернаторских выборах в Башкирии
Врио Главы Башкирии Радия Хабирова прозвали самым грозным губернатором России
Политика
Врио Главы Башкирии Радия Хабирова прозвали самым грозным губернатором России
Радий Хабиров поручил восстановить один из старейших фонтанов Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил восстановить один из старейших фонтанов Уфы
В Башкирии депутат Госдумы Александр Сидякин возглавит администрацию Радия Хабирова
Политика
В Башкирии депутат Госдумы Александр Сидякин возглавит администрацию Радия Хабирова
Вице-премьер Башкирии Андрей Трухан написал заявление об увольнении
Политика
Вице-премьер Башкирии Андрей Трухан написал заявление об увольнении
В Уфе начались массовые проверки поликлиник после замечаний Радия Хабирова
Общество
В Уфе начались массовые проверки поликлиник после замечаний Радия Хабирова
В Башкирии обращения жителей в соцсетях на имя Радия Хабирова регистрируются как официальные
Общество
В Башкирии обращения жителей в соцсетях на имя Радия Хабирова регистрируются как официальные
В Башкирии должность и.о. главы региона возложена на Радия Хабирова
Политика
В Башкирии должность и.о. главы региона возложена на Радия Хабирова
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: