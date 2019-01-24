Какие качества чиновников раздражают Хабирова больше всего

С приходом к власти Радия Хабирова жизнь чиновников Башкирии осложнилась. Временно исполняющий обязанности главы региона не стесняется публично отчитывать подчиненных и весьма резко высказываться в их адрес.



«Ничего не сложилось, ситуация не складывается. Мы же говорим не о землетрясениях, которые от нас не зависят, мы говорим о конкретных явлениях, событиях, которые мы делаем сами. Это вы сделали вместе с министерством, вы сделали так, что не прошел целый ряд торгов. Меня это возмущает», – разгневался он.

«Я вам замечание в четверг сделал, сегодня понедельник, за это время можно было перекувыркнуться вверх головой, пять врачей нагнать, если вы всерьез принимаете замечания руководителя республики», – отчитал он главу района.

«Знаете, я прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться каким-нибудь другим делом», – ответил на это врио главы республики.

«Не с «бабками» давайте слово употреблять будем, а с «бабушками», или по крайней мере «пожилыми женщинами». Русский язык богат, давайте аккуратнее», – сделал ему замечание Хабиров.

«Пусть не разбрасывается своими словами. 4 года к ней подходили и на тебе, здрасьте, он не готов оказывается. Может, он кресло не купил себе, или что?».

«Вы себя слушайте со стороны. Вы знаете, что прямой эфир идет? Вы знаете, сколько ненависти вы сейчас собираете на свою голову? Я понимаю, что вы персонально за это не отвечаете, вы тогда не работали наверное еще. А эта вся ненависть на мою голову, на коллег наших. А молодые семьи сейчас слушают и понимают, что здесь сидят разгильдяи. По почте отправили. Мозги-то есть?» – негодовал Радий Хабиров.

«Что получает от добычи ПГС местное население, муниципалитет, республика? Если приходит крупный игрок, пусть получает лицензию, но пусть заключает дополнительное соглашение, пусть школы строит, дороги. Какая техника там ездит, вы видели? Дороги разбитые постоянно... Это катастрофа, это нарушение всех норм, правил», – сетовал он.

Сам Радий Хабиров объяснил свою манеру желанием быть услышанным. Мы вспомнили, кому доставалось от врио главы Башкирии и что раздражает Радия Хабирова больше всего.Временно исполняющий обязанности главы Башкирии не терпит оправданий. Когда представитель Минздрава РБ рассказывал о несостоявшихся аукционах, в его докладе прозвучала фраза «обстоятельства так сложились». Это возмутило Радия Хабирова.Не любит Радий Фаритович и медлительных чиновников. Глава Альшеевского района Дамир Мустафин в течение 5 дней не отреагировал на замечание врио главы РБ о нехватке врачей. Хабирову это не понравилось.Иногда чиновникам достается за неосторожно брошенные во время докладов конкретные слова. Например, глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев заявил, что увеличить количество окон в МФЦ города невозможно – для этого нет площадей.Краснеть за свои слова пришлось и главе агентства по печати и СМИ. Борис Мелкоедов позволил себе употребить слово «бабка», говоря о проблемах перехода на цифровое вещание в деревнях и селах.Прошелся Хабиров и по Айрату Ахметову. На оперативке в мэрии руководитель МУПа «Спецавтохозяйство по уборке города» завил, что Уфа не готова к мусорной реформе. Услышав об этом, Радий Хабиров возмутился:Врио главы Башкирии предложил Ахметову поискать себе другую работу, раз к этой он не готов.Порцию критики получают и те чиновники, которые безответственно относятся к своим обязанностям или допускают серьезные оплошности. Например, Радий Хабиров разнес Госкомитет по строительству и архитектуре, который отправил важные документы «Почтой России». Доставка задержалась, и республика не успела получить федеральный транш.Илдару Хадыеву, теперь уже бывшему главе Минэкологии Башкирии, за свои ошибки пришлось расплачиваться креслом министра. Радий Хабиров прямо указал ему на дверь поле скандала с добычей камня в республике. Работу Минэкологии врио главы назвал возмутительной и даже преступной.