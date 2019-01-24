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Радий Хабиров назвал "дном" внешнеэкономическую деятельность республики

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 94
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров назвал "дном" внешнеэкономическую деятельность республики

Руководитель Башкирии Радий Хабиров объяснил, зачем своими заявлениями загоняет себя в строгие рамки, «отрезая» путь назад.

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В интервью «Ведомостям» он рассказал, что «пришел в ужас» от итогов внешнеэкономической деятельности республики, подведенных перед Новым годом. По его словам, в 2018 году уровень внешнего оборота и объем иностранных инвестиций были самыми низкими за последние 10 лет – даже ниже, чем в 2008 году.

Тогда Хабиров заявил подчиненным, что это настоящее «дно».
«Сейчас понимаю, что через год должен буду подводить итоги и если всё будет плохо, то мне придётся сказать, что я это дно пробил», - признал Радий Хабиров.
Однако о сказанном он не жалеет – руководитель региона отметил, что иногда надо сознательно «загонять» себя в такие рамки, так как это «мотивирует и мобилизует».

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