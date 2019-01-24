Радий Хабиров назвал "дном" внешнеэкономическую деятельность республики
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров объяснил, зачем своими заявлениями загоняет себя в строгие рамки, «отрезая» путь назад.
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Тогда Хабиров заявил подчиненным, что это настоящее «дно».
«Сейчас понимаю, что через год должен буду подводить итоги и если всё будет плохо, то мне придётся сказать, что я это дно пробил», - признал Радий Хабиров.Однако о сказанном он не жалеет – руководитель региона отметил, что иногда надо сознательно «загонять» себя в такие рамки, так как это «мотивирует и мобилизует».
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