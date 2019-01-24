Радий Хабиров назвал "дном" внешнеэкономическую деятельность республики

Руководитель Башкирии Радий Хабиров объяснил, зачем своими заявлениями загоняет себя в строгие рамки, «отрезая» путь назад.



«Сейчас понимаю, что через год должен буду подводить итоги и если всё будет плохо, то мне придётся сказать, что я это дно пробил», - признал Радий Хабиров.

В интервью «Ведомостям» он рассказал, что «пришел в ужас» от итогов внешнеэкономической деятельности республики, подведенных перед Новым годом. По его словам, в 2018 году уровень внешнего оборота и объем иностранных инвестиций были самыми низкими за последние 10 лет – даже ниже, чем в 2008 году.Тогда Хабиров заявил подчиненным, что это настоящее «дно».Однако о сказанном он не жалеет – руководитель региона отметил, что иногда надо сознательно «загонять» себя в такие рамки, так как это «мотивирует и мобилизует».